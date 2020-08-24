ما قام به 'موتور سايكل' في البصرة لمحاربة كورونا 'صور'

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حتى ايام قليلة و منذ إعلان حالة الطوارئ نتيجة تفشي فيروس كورونا في العراق، انطلق شباب فريق موتور سايكل رافعين شعار ( مع المحاربين ضد كورونا).
شباب البصرة من هواة الدراجات النارية علموا إن على عاتقهم تقع مسؤولية كبيرة فعليهم فعل شيء ما، للمساهمة بتخفيف العبئ على الكوادر الطبية و القوات الأمنية.
ونتيجة لاحساسهم بالمسؤولية بادروا ومنذ اليوم الأول لحظر التجوال الصحي و ايام الحظر الجزئي بنشر الوعي و أدوات الوقاية من فيروس كورونا معا في مختلف تقاطعات البصرة.
وبخصوص الأنشطة في ظل كورونا يتحدث احد عناصر الفريق كرار محسن للسومرية نيوز قائلا "ليس في التقاطعات فحسب ولكننا تجولنا في البصرة من شوارعها والمحال والمطاعم و نشرنا الوعي على حسابنا الشخصي بمنطلق العمل الطوعي الخيري الهادف".
ويضيف " كما كنا قبل كورونا بقينا خلالها فحملاتنا التوعوية كانت تقتصر على نشر الوعي و السلامة المرورية و العمل الخيري في بعض الأحيان، اما الآن وزعنا الكِمامات و البروشرات المطبوعة بهدف التوعية وتجولنا قدر الإمكان في كل مكان ناشرين الوعي لنخفف الضغط على الكوادر الطبية والقوات الأمنية لأن نشر الوعي يقلل الإصابات وبالتالي يقل عدد الراقدين في المستشفيات".
يشار إلى أن فريق البحري موتور سيكل تأسس في الثالث عشر من كانون الاول عام ٢٠١٨ بانضمام خيرة هواة دراجات الموتور سيكل منطلقين بفعاليات و ملتقيات رياضية و أنشطة اجتماعية و توعوية كان آخرها جوالاتهم التوعوية للمواطنين تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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