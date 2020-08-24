يويفا يُعلن التشكيل المثالي في دوري أبطال أوروبا

ونجح بايرن ميونخ في الفوز على باريس سان جيرمان أمس الأحد، بهدف نظيف أحرزه كينجسلي كومان، على ملعب "دا لوز" بالعاصمة البرتغالية "لشبونة".

وغاب بعض النجوم الذين اعتادوا على التواجد في التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا خلال السنوات الماضية، عن تشكيل هذا العام، أبرزهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما خرج برشلونة بفضيحة أمام بايرن ميونخ، ووداع يوفنتوس البطولة، على يد ليون الفرنسي.



وجاء التشكيل المثالي أغلبه من لاعبي طرفي المباراة النهائية بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونخ).

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الدفاع: خوان بيرنات (باريس سان جيرمان)، برسنيل كيمبيمبي (باريس سان جيرمان)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ).

الوسط: رحيم سترلينج (مانشستر سيتي)، مارسيل سابيتزر (لايبزيج)، آنخل دي ماريا (باريس سان جيرمان)، سيرجي جنابري (بايرن ميونخ).



الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، إيرلينج هالاند (سالزبورج، بوروسيا دورتموند).