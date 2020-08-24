2020-08-24 | 15:57
2,124 مشاهدة
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن التشكيل المثالي في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020، بعد انتهاء المسابقة بتتويج بايرن ميونخ باللقب القاري.
وغاب بعض النجوم الذين اعتادوا على التواجد في التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا خلال السنوات الماضية، عن تشكيل هذا العام، أبرزهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما خرج برشلونة بفضيحة أمام بايرن ميونخ، ووداع يوفنتوس البطولة، على يد ليون الفرنسي.
وجاء التشكيل المثالي أغلبه من لاعبي طرفي المباراة النهائية بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، كالتالي:
حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونخ).
الدفاع: خوان بيرنات (باريس سان جيرمان)، برسنيل كيمبيمبي (باريس سان جيرمان)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ).
الوسط: رحيم سترلينج (مانشستر سيتي)، مارسيل سابيتزر (لايبزيج)، آنخل دي ماريا (باريس سان جيرمان)، سيرجي جنابري (بايرن ميونخ).
الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، إيرلينج هالاند (سالزبورج، بوروسيا دورتموند).
كانت هذه تفاصيل خبر يويفا يُعلن التشكيل المثالي في دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.