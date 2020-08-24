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اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، عن العثور على نفق داخل منزل مهجور يعود لأحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "معلومات وردت إلى اللواء 56 بالحشد الشعبي من سكان حي الثورة بقضاء الحويجة تفيد بسماع أصوات داخل منزل مهجور يعود لأحد عناصر داعش الإرهابي في الحي".
واضاف ان "قوة من اللواء 56 بالحشد الشعبي خرجت لتفتيش المنزل"، مشيرا الى ان "القوة عثرت على نفق داخل المنزل، فضلا عن مواد غذائية".
كانت هذه تفاصيل خبر أصوات مجهولة داخل منزل مهجور تقود الحشد لنفق داعشي 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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