بعد اكتشاف حالات إصابة بكورونا.. تعليق مفاوضات اللجنة الدستورية السورية في جنيف

وذكرت "روسيا اليوم" نقلا عن مصدر في المعارضة إنه "تم اكتشاف عدد من إصابات بفيروس كورونا بين المشاركين في اجتماعات اللجنة الدستورية".

وقال هادي البحرة في هذا الخصوص، رئيس وفد المعارضة: "هناك أنباء عن حدوث إصابات بكورونا بين المشاركين ومازلنا بانتظار تقارير لنعرف أكثر عن هذه الإصابات.. لدينا تقارير عن 3 إصابات بكوفيد 19".



ولفت البحرة إلى أن أعضاء وفد المعاضة أجروا فحوصات كورونا مرة قبل مغادرة اسطنبول ومرة في جنيف وكانت النتائج سلبية، وأنه "ارتاكازا إلى نتائج الفحوصات سنرى ما إذا كانت اجتماعات اللجنة الدستورية ستستأنف غدا في مقر الأمم المتحدة أم لا".

من جهتها قالت عضو اللجنة المصغرة لمناقشة تعديل الدستور عن وفد المجتمع المدني ميس كريدي لـ"الوطن": "المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غيربيدرسون يعلق الجلسة الثانية من أعمال اليوم الأول للجنة المصغرة بسبب اكتشاف وجود 3 حالات كورونا بين الوفود".



إلى ذلك ذكرت مراسلتنا في جنيف أن الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية انتهى ضمن أجواء إيجابية.

وقالت مراسلتنا بخصوص الاجتماع الأول، نقلا عن رئيس وفد المعارضة السورية هادي البحرة: "بدأ الدخول بجدول الأعمال المتفق عليه وجميع الأطراف كان لها مداخلات إيجابية.. هذا جزء من العملية السياسية وقد يكون محفزا لتحريك باقي السلال".

من جهتها نقلت "سانا"، عن مصادر رسمية بخصوص الاجتماع الأول: " إن الوفد الحكومي برئاسة الكزبري أكد على أهمية مبدأ التمسك بالهوية الوطنية الجامعة للشعب السوري، والتوافق عليه كمبدأ جوهري من الأسس والمبادئ الوطنية التي يمكن أن تشكل الأرضية الراسخة لعمل اللجنة في المراحل اللاحقة.

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ويوم أمس اكتمل وصول الوفود المشاركة وخضوعهم لفحوصات طبية، كما التقى المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون بالدكتور أحمد الكزبري الرئيس المشارك للجنة وبحث معه في تفاصيل اجتماع اليوم.

وهذه الجولة الثالثة للجنة المصغرة وتستمر أعمالها في جنيف حتى يوم الجمعة القادم على أن يتم في ختامها تحديد موعد جديد للجولة الرابعة.

وكان قد التقى وفد هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية المبعوث الأمريكي جيمس جيفري عشية بدء الجولة الثالثة لأعمال اللجنة المصغرة للجنة الدستورية السورية.