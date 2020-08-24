وزير خارجية السودان يكشف لـ"الخليج 365" برنامج زيارة بومبيو

قال وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين لـ"الخليج 365" إن نظيره الأمريكي مايك بومبيو سيصل البلاد غداً الثلاثاء في زيارة رسمية تستمر ساعات.

وأوضح قمر الدين أن بومبيو سيعقد فور وصوله جلسة مباحثات مغلقة مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك وبعدها سيلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

وأضاف أن بومبيو سيبحث مع المسؤولين في الخرطوم مسألة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشار قمر الدين إلى أن بومبيو سيغادر مساء ذات اليوم لتكملة جولته في الشرق الأوسط التي بدأها من إسرائيل، وتشمل عدة دول أخرى من بينها البحرين والإمارات.

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وكان حمدوك قد ذكر في خطابه أول أمس الأول بمناسبة مرور عام على تسلمه موقعه، أن حذف اسم السودان من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب أصبح وشيكاً، وتوقع أن يتم الأمر في غضون أيام.

ومنذ عام 1993 أدرجت واشنطن السودان في قائمتها للدول الراعية للإرهاب، على خلفية استضافته زعيم القاعدة أسامة بن لادن، وهو سبب العزلة التي تعانيها الخرطوم مع عدة دول.

ورفعت الإدارة الأمريكية عقوبات اقتصادية وتجارية كانت قد فرضتها على السودان منذ 1997، بيد أنها أبقت عليه في لائحة الخارجية للدول الراعية للإرهاب.

وتقود الحكومة الانتقالية جهودا كبيرة للخروج من تلك القائمة تضمن الوصول لتسوية قضت بدفع تعويضات لضحايا المدمرة الأمريكية "إس إس كول"، والتوافق على دفع تعويضات لضحايا تفجير السفارتين الأمريكيتين في تنزانيا ودار السلام، تمهيدا لحذف اسمه من القائمة سيئة الصيت.

وأخيراً رفع البلدان مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما لمستوى "السفير"، واعتمدت الإدارة الأمريكية نور الدين ساتي سفيرا للسودان بواشنطن، فيما ينتظر أن تختار أمريكا دبلوماسيا ليشغل منصب سفير لواشنطن في الخرطوم.