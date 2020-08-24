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روسيا توجه رسالة إلى أثيوبيا بخصوص سد النهضة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020

روسيا توجه رسالة إلى أثيوبيا بخصوص سد النهضة

متابعات_ الخليج 365

أكد السفير الروسي بالقاهرة، غيورغي بوريسينكو، أن روسيا تحاول إقناع إثيوبيا بتسوية النزاع بشأن سد النهضة سلميا بدون إلحاق الأذى بجيرانها.

 

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وقال السفير الروسي في حوار  وفقا وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية: "وزير الخارجية الروسى، سيرغي لافروف، أرسل مناشدات متكررة إلى شركائنا الإثيوبيين يطالبهم فيها بالالتزام بالمفاوضات الجارية والتوصل مع مصر والسودان إلى اتفاق ثلاثي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة" بحسب روسيا اليوم.

 

وشدد على أنه من "المستحيل تغيير الجغرافيا، ولذلك يتعين على دول حوض النيل أن تتعايش، اليوم وغدا وبعد 100 عام، ومن الضروري أن تكون قادرة على حل جميع الأمور بروح حسن الجوار".

 

وأوضح تفهم روسيا للمعنى الاستراتيجي لنهر النيل بالنسبة لمصر وشعبها، وقال أيضا: "نحن نعترف بحق إثيوبيا في تطوير اقتصادها، بما في ذلك قطاع الطاقة".

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