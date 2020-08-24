موسكو تتوعد الرد بالمثل على طرد النمسا لدبلوماسي روسي بتهمة التجسس

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ
أعلنت السفارة الروسية لدى النمسا أن رد موسكو بالمثل على طرد دبلوماسي روسي لن يتأخر كثيراً.
وقال مصدر بالسفارة، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الإثنين: "نحن غاضبون من القرار غير المبرر من قبل السلطات النمساوية، والذي يضر بالعلاقات الروسية النمساوية البناءة " .
وأضاف: "نحن على ثقة من أن رد الفعل المماثل لموسكو لن يطول".
يُذكر أن السلطات النمساوية أعلنت، ولأول مرة، دبلوماسيا روسيا شخصا غير مرغوب فيه بتهمة تجسس خطيرة، وطالبته بمغادرة النمسا قبل الأول من سبتمبر المقبل، وفقا لصحيفة (كرون) النمساوية.
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