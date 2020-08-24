البنك التجاري الدولي يطلق أول برنامج تدريبي أونلاين لطلبة الجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أطلق البنك التجاري الدولي CIB، أول برنامج تدريب صيفي متخصص لطلاب الجامعات الخاصة أونلاين عن بعد في مصر، وذلك في ضوء الظروف الصحية التي فرضها فيروس "كورونا" التي أدت إلى تعليق العديد من الأنشطة التنموية المنتظمة.

وقال البنك في بيان صحفي اليوم الاثنين إن انتشار فيروس كورونا لم يؤثر على اهتمامه بالاستمرار في دوره الاجتماعي الفعال عن طريق المساهمة في تنمية قدرات الشباب في جميع أنحاء مصر، والمشاركة بقوة في دعم التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة في الفترة الأخيرة.

وأعلن البنك أن البرنامج تم تنفيذه بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة الألمانية بالقاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إذ تم تقسيم طلاب الجامعات الثلاثة إلى مجموعات بحثية، تعرض كل مجموعة مشروعات مشتركة خاصة بالتكنولوجيا الرقمية عن طريق ابتكار منتجات أو خدمات جديدة.

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وبحسب البيان فإن تقييم هذه المشروعات من قبل لجنة متخصصة بالبنك تضم عددا من الكوادر القيادية المتخصصة ورؤساء القطاعات.

وصمم المشروع ليتوافق مع رسالة البنك التجاري الدولي، المتمثلة في خلق مزيج حقيقي بين الوسط الأكاديمي وبيئة العمل بالبنوك، إذ تتطلب المشاريع بالبرنامج التدريبي من الطلاب المشاركة بالأفكار المختلفة للمنتجات والخدمات، وفقًا للبيان.

وأضاف البنك أن البرنامج التدريبي الجديد تم تنفيذه بمعايير اختيار محددة فيما يتعلق بالمجال والسنوات الدراسية، لضمان وجود مجموعة من الطلاب بمستوى محدد من النضج والقدرة البحثية.