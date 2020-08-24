لماذا لم يناقش البرلمان مشروع قانون الإفتاء؟ رئيس اللجنة الدينية يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعاد مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، المقدم منه و60 نائبا آخرين، إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف، للنظر في ملحوظات قسم التشريع بمجلس الدولة وإعداد تقرير بذلك.

وأضاف "العبد"، لم يسحب مشروع قانون دار الإفتاء، ولكن رئيس المجلس أعاده للجنة للنظر في ملاحظات مجلس الدولة، ولن ينظر المشروع في الجلسة العامة للمجلس اليوم.