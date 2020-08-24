بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.. وزير الصحة السابق يشارك في اختبارات تأهيل التنفيذيين للقيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
شارك الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة السابق، اليوم الإثنين، في لجان المقابلة الشخصية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، للمتقدمين للالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (EPLP)، "الدفعة الثالثة"، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
وقال العدوي إن إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب فكرة عبقرية؛ بحيث نضع تصورًا للكشف والتنقيب عن المهارات الشبابية وتنمية مهاراتهم.
وأضاف وزير الصحة السابق أن إعداد برامج تدريبية لشباب مصر وأن نضع هؤلاء الشباب في وضعهم الحقيقي، أمر في غاية الأهمية، وكذلك جعلهم أكثر قدرة واستعدادًا للوجود في الوظائف القيادية، لافتًا إلى وجود استعداد ورغبة من الشباب للنهوض بمصر.
انطلقت اختبارات المتقدمين للدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بمشاركة 868 مرشحًا، خلال الفترة من السبت 22 أغسطس إلى الثلاثاء 25 أغسطس 2020، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
ويهدف البرنامج إلى بناء كوادر ذات كفاءة عالية للدولة قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث يتماشى مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة؛ مما يجعلهم قادرين على تبوُّء المناصب القيادية المختلفة.
ويخاطب البرنامج جميع العاملين بمؤسسات الدولة، عاملًا على إيجاد نهج متكامل يربط كل جهات الدولة من الجهاز الإداري.
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