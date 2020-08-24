قبل "التصنيع والكبس".. ضبط "حشيش" ومخدرات قيمتها 3.8 مليون جنيه في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

ألقت الأجهزة الأمنية في السويس القبض على متهمين بتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، وبحيازتهم 53 كيلو من جوهر "الحشيش" وأصناف أخرى.

البداية كانت معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مفادها أن عصابة تضم 3 عاطلين تخصص نشاطهم في الإتجار بمخدر الحشيش، جرى رصدهم أثناء محاولة تصنيع وخلط ذلك المخدر مُتخذين من دائرة قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس مكانا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

ونسقت إدارة مكافحة المخدرات مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس وأعدوا كمينًا وضبطوا 2 من المتهمين وبحيازتهما 438 طربة حشيش وكمية من ذات المخدر مخلوطة بمواد أخرى معدة لـ"الكبس والتغليف" وزنت جميعها 53.800 كيلو جرام.

Advertisements

كما حاز المتهمون مواد مخدرة في صورة مسحوق وأعواد من نبات البانجو المخدر وزنت جميعها 12 كيلو جرام و(108) زجاجة وكيس لأدوية وزيوت وعقاقير مخدرة ومؤثرة مختلفة، وكمية من الأعشاب "بردقوش – لبان – حناء" مجهولة المصدر وزنت جميعها 10 كيلو جرام، ومكبس وقالب "اسطمبة حديدية" وغطاء حديدية أواني معدنية وبلاستيكية وميزان تستخدم في التصنيع، بجانب مبلغ مالي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بغرض تصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، وأقرا بأن المبلغ المضبوط بحيازتهما من متحصلات تجارتهما غير المشروعة لحساب المتهم الهارب.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بمبلغ 3 ملايين و796 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة، بينما يكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم الهارب زعيم التشكيل.