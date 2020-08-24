أكد نواف الأحمد الجابر الصباح، نائب أمير الكويت وولي العهد، اليوم الأحد أن التسريبات من بعض جهات أمنية تهدف إلى "شق الصف الوطني"، مشددًا على ضرورة التوقف عن تداول مثل هذه "المواد الضارة بالوطن".
أعرب الأحمد عن ثقته في الشعب الكويتي فقال أنه "لن تنطلي عليه مثل هذه الأمور"، مذكّرًا بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حذر مرارًا من انحراف بعض وسائل التواصل الاجتماعي.
من هو نواف الأحمد؟
وبات نواف الأحمد ضمن الكلمات الأكثر بحثًا بين مستخدمي موقع "جوجل" في المملكة العربية السعودية، فولد الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح في 25
في 21 فبراير 1961 عيّنه الشيخ عبد الله السالم الصباح محافظًا لمحافظة حولي، وظل يتولى مسؤوليتها حتى 19 مارس 1978 عندما عين وزيرًا للداخلية، والتي استمر بها حتى 26 يناير 1988 عندما تم تعيينهوزيرًا للدفاع. وبعد تحرير الكويت، عُيّن في 20 أبريل 1991 وزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل، وظل يتولى مسؤوليتها حتى 17 أكتوبر 1992 عندما خرج من الوزارة. وفي 16 أكتوبر 1994 عُيّن نائبًا لرئيس الحرس الوطني. في 13 يوليو 2003 عُيّن وزيرًا للداخلية، وفي 16 أكتوبر من نفس العام صدر مرسوم أميري بتعيينه نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية.
الإسهام في دعم وبناء التكامل الأمني في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.
العمل على ترغيب الشباب الكويتي بالانخراط في سلك الشرطة والعمل الإداري بوزارة الداخلية بهدف تطوير العمل.
العمل بسياسة الإحلال بوزاره الداخلية؛ إذ أفسح المجال للخبرات الشابة من الكويتيين لإحلالهم محل كبار السن وذلك لضخ الدماء الجديدة بالوزارة والاستفادة من طاقات الشباب، إنشاء إدارة شؤون المختارين، وإدارة شؤون الانتخابات.
كانت هذه تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن ولي عهد الكويت نواف الأحمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.