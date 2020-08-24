كل ما تريد معرفته عن ولي عهد الكويت نواف الأحمد

أكد نواف الأحمد الجابر الصباح، نائب أمير الكويت وولي العهد، اليوم الأحد أن التسريبات من بعض جهات أمنية تهدف إلى "شق الصف الوطني"، مشددًا على ضرورة التوقف عن تداول مثل هذه "المواد الضارة بالوطن".

أعرب الأحمد عن ثقته في الشعب الكويتي فقال أنه "لن تنطلي عليه مثل هذه الأمور"، مذكّرًا بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حذر مرارًا من انحراف بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

من هو نواف الأحمد؟

وبات نواف الأحمد ضمن الكلمات الأكثر بحثًا بين مستخدمي موقع "جوجل" في المملكة العربية السعودية، فولد الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح في 25

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يونيو 1937، ولي العهد الكويت. هو الابن السادس لأمير الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح، عاش وتربّى في بيت الحكم قصر دسمان وتلقّى تعليمه بالمدارس النظامية السائدة آنذاك. سُميّ وليًا للعهد في 7 فبراير 2006. وفي 20 فبراير بايعه مجلس الأمة بالإجماع للمنصب.

في 21 فبراير 1961 عيّنه الشيخ عبد الله السالم الصباح محافظًا لمحافظة حولي، وظل يتولى مسؤوليتها حتى 19 مارس 1978 عندما عين وزيرًا للداخلية، والتي استمر بها حتى 26 يناير 1988 عندما تم تعيينه

الإسهام في دعم وبناء التكامل الأمني في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

العمل على ترغيب الشباب الكويتي بالانخراط في سلك الشرطة والعمل الإداري بوزارة الداخلية بهدف تطوير العمل.

العمل بسياسة الإحلال بوزاره الداخلية؛ إذ أفسح المجال للخبرات الشابة من الكويتيين لإحلالهم محل كبار السن وذلك لضخ الدماء الجديدة بالوزارة والاستفادة من طاقات الشباب، إنشاء إدارة شؤون المختارين، وإدارة شؤون الانتخابات.