نيوزيلندا تمدد قيود "كورونا" المفروضة على أكبر مدنها

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، اليوم الإثنين، تمديد العمل بقيود المستوى الثالث المفروضة على مدينة أوكلاند، أكبر مدن البلاد، لمدة أربعة أيام إضافية للحد من تفشي فيروس "كورونا".



كان يوم الأربعاء المقبل هو الموعد المقرر لرفع القيود التي تتطلب من سكان أوكلاند البقاء في منازلهم وعدم الخروج من المدينة، إلا أنه بموجب قرار أرديرن، سيتم تمديد العمل بهذه القيود حتى الساعة 11:59 مساء يوم الأحد، بحسب صحيفة

"الجارديان" البريطانية في نسختها الإلكترونية... وفي مدينة أوكلاند حتى الآن 101 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، وهي البؤرة الأكبر في البلاد.



وقالت أرديرن - في مؤتمر صحفي - "نعتقد أن هذه الأيام الأربعة الإضافية ضرورية للسماح لنا بالانتقال إلى مستوى أدنى من القيود في أوكلاند، والبقاء عليه".. مضيفة "نريد الثقة واليقين للجميع".

وحثت أرديرن النيوزيلنديين على البقاء أقوياء

وسط الجائحة، وقالت "كان عام 2020 مروعًا بصراحة"، وحذرت من أن التفشي الأخير للإصابات "أظهر لنا مدى خداع هذا الفيروس".



كما أعلنت رئيس وزراء نيوزيلندا، أن ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام سيكون إلزاميًا في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من اليوم.

وفرضت حكومة نيوزيلندا قيود المستوى الثالث على مدينة أوكلاند قبل نحو أسبوعين عقب أن رصدت فيها 4 حالات انتقال محلي لعدوى (كوفيد-19)، بعد أن كان قد مر على البلاد 102 يومًا دون تسجيل أي حالات عدوى محلية.

يذكر أن إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في نيوزيلندا بلغ 1324 حالة.

