روحاني يعلن عن تحقيق إنجازات كبيرة في مجال الغاز

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الإثنين، أن جميع مراحل حقل بارس الجنوبي للغاز تم إطلاقها ولم تبقّ إلا مرحلة واحدة.

ووفقًا لموقع روسيا اليوم، أشار إلى أن البلاد حققت الاكتفاء الذاتي بشكل كامل في مجال الغاز، وهذا أكبر إنجاز نقدمه للحكومة المقبلة.

ولدى افتتاحه مشاريع عدة تابعة لوزارة النفط عبر آلية

الفيديو كنفرانس، اليوم الإثنين، قال روحاني إن "الصناعات الغازية من الصناعات المهمة في البلاد، فإلى جانب كونها تنتج الطاقة النظيفة فإنها تسهم في مجال التنمية باعتبارها من صناعات البُنى التحتية، وتشكل الأساس للصناعات البتروكيماوية، كما أنها تنمي التواصل بين إيران ودول الجوار".

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وأكد روحاني أن إيران باتت مكتفية ذاتيًا وبشكل كامل في مجال الغاز والبنزين وزيت الغاز، مضيفًا أن المنتجات البتروكيماوية ارتفعت في ظل حكومته من 56 مليون طن سنويًا إلى مئة مليون طن، وبعائدات تصل إلى 25 مليار دولار.

وأشار الرئيس روحاني إلى أن المشاريع التي افتتحت اليوم ستسهم في تحقيق القفزة الثالثة في مجال البتروكيماويات وستصل عائدات هذا القطاع خلال سنوات قليلة الى 37 مليار دولار.