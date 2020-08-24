الصحة العالمية: 172 دولة تشارك في مبادرة لقاحات فيروس "كورونا"

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن نحو 172 دولة تشارك بمبادرة لقاحات فيروس كورونا "كوفاكس"، التي تقودها المنظمة، مناشدًا الدول في جميع أنحاء العالم المساهمة بشكل أكبر

في المبادرة.



وأوضح جيبريسوس - في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، وفقًا ما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية في نسختها الإلكترونية - أن هناك حاجة ماسة

إلى المزيد من التمويل للمضي قُدمًا بالمبادرة، التي تهدف إلى توفير 2 مليار جرعة على الأقل من لقاح آمن وفعال ضد "كورونا" بحلول نهاية 2021.



وأضاف قائلًا: "أن هناك ضوءًا في نهاية النفق، وكما قلت الأسبوع الماضي.. يمكننا أن نفعل ذلك".