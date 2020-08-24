البرهان يؤكد على وحدة الجيش السوداني

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ 52 دقيقة

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الإثنين ، على وحدة الجيش السوداني رغم محاولات بث التفرقة بين صفوف الجيش.

وقال عبد الفتاح البرهان، إن هناك محاولات تهدف إلى التفريق بين صفوف الجيش، مؤكدا أن هذه المحاولات “ستفشل ولن يكتب لها النجاح إطلاقا”.

وأضاف رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان في خطاب جماهيري في أم درمان، أن “تفكيك القوات المسلحة يضر بوحدة السودان”، مشددا على ضرورة التصدي لكل “المتربصين” بالشعب السوداني وجيشه.

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وقال البرهان إن “هناك من يريد أن يسرق ثورة الشباب، ولن نسمح لأحد بأن يسرق جهد الشباب والثورة. الثورة صنعها كل الناس في السودان. لن نسمح باختطاف الثورة”.

وأكد البرهان أن هدف الجيش ومجلس السيادة الانتقالي “تحقيق مطالب الثورة”، مشددا على المضي قدما من أجل تحقيق العدالة والحرية للشعب السوداني.

وجدد البرهان التأكيد على تحقيق السلام في كل مناطق السودان، مطالبا الفرقاء السياسيين والأحزاب بـ”فتح صفحة جديدة ومد أيديهم للسلام من أجل النهوض بالسودان”.