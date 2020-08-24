وزيرا الصحة الإماراتي والإسرائيلي يبحثان التعاون لصد كورونا
بحث وزيرا الصحة الإماراتي والإسرائيلي، الاثنين، مسارات التعاون في المجالين الصحي والعلمي، لا سيما ما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يولي إدلشتاين.
وناقش العويس وإدلشتاين سبل تعزيز التعاون في المجال الطبي إلى جانب الصناعات الدوائية والأبحاث الطبية، وأطر التعاون المشترك في مكافحة جائحة وباء “كوفيد 19”.
كما بحث الجانبان مشاريع مستقبلية للشراكة العلمية والطبية، خاصة في مجال التجارب الخاصة بإيجاد لقاح أو دواء للفيروس، إضافة إلى تبادل الزيارات بين الوفود.
وقال العويس: “في ظل الظروف التي تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد على دول العالم، يتوجب تضافر الجهود في مجال البحث الطبي التي ستصب في صالح الإنسانية”.
ورحب الوزير الإماراتي بالتعاون الثنائي في هذا المجال بما يعود بالنفع على البلدين والإنسانية جمعاء.
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