السعودية تسمح بدخول المواطنين عبر المنافذ الحدودية البرية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:15 مساءً - قررت السلطات السعودية إعادة فتح منافذها البرية أمام مواطنيها وأفراد أسرهم من غير السعوديين، إضافة للعمالة المنزلية المقيمة معهم في المملكة.

وأوضحت المديرية العامة السعودية للجوازات، أنه يتعين على المعنيين بالأمر إرفاق الوثائق والمستندات التي تثبت صلة القرابة لمرافقيهم من غير السعوديين، للحصول على الموافقة المسبقة قبل المجيء إلى المنفذ.

وحسب المصدر ذاته، فإن المنافذ المعنية في المرحلة الأولى هي الخفجي والرقعي (مع الكويت) والبطحاء (مع دولة الإمارات وسلطنة عمان) وجسر الملك فهد (مع البحرين)، مشيرا إلى أنه ستتم إضافة منافذ برية أخرى في المرحلة الثانية.

ووضعت السلطات السعودية رهن إشارة الراغبين في العودة برا منصة إلكترونية تسمى (أبشر)، لتقديم طلبات قدوم المرافقين مع اشتراط خضوعهم لفحص كورونا قبل المجيء إلى المملكة.

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ويوم السبت الماضي أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، تعميما ينص على عودة جميع موظفي القطاع العام إلى أعمالهم بدءا من الأحد الموافق 30 آب الجاري.

وطالبت الوزارة الموظفين العائدين الالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا في مقرات العمل، بحسب ما ذكرت الوزارة على موقعها على الإنترنت. ووفقا للتعميم الوزاري، يجب ألا تزيد نسبة العاملين عن بُعد في المؤسسات الحكومية على 25 في المئة، و”أن تتيح لهم الجهات الحكومية أداء مهامهم”، وشدد على استمرار تعليق العمل بالبصمة، والسماح للموظفين بالمداومة وفق نظام “الحضور المرن”. وأشار التعميم إلى ضرورة استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، أي أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، في العمل عن بعد.

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