النمسا تطرد دبلوماسياً روسياً لتورطه بالتجسس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

أكدت النمسا، الاثنين، لوكالة فرانس برس، أنه يجري طرد دبلوماسي روسي، بعد معلومات نشرتها الصحافة المحلية عن تورط الأخير في قضية تجسس صناعي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية للوكالة: “يمكننا تأكيد أنه يجري طرد دبلوماسي روسي”، مضيفا أن “سلوكه ينتهك معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية. لن نعلق على تفاصيل.

وأفادت صحيفة “كرونين زيتونغ” النمساوية، أن روسيا يمارس مهامه كدبلوماسي في فيينا “قام بالتجسس الاقتصادي على مدى سنوات بمساعدة مواطن نمساوي في شركة للتكنولوجيا المتقدمة”.

وكتبت السفارة الروسية لدى فيينا في تغريدة “نحن مصدومون من قرار السلطات المضر بالعلاقات البناءة والذي لا أساس له”. وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية “نحن واثقون من أن ردا مناسبا من موسكو لن يتأخر”.

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والنمسا هي دولة محايدة تقيم علاقات جيدة مع روسيا وتقدم نفسها على أنها جسر بين الشرق والغرب.

ولم تقدم عام 2018 على طرد دبلوماسيين روس على خلفية قضية تسميم العميل المزدوج الروسي سيرغي سكريبال، مثل دول أوروبية أخرى.

ويأتي الإجراء النمساوي بعد أيام من طرد النروج دبلوماسيا روسيا، بتهمة التجسس.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية النرويجية، سيري سفيندسن، في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس “أبلغنا سفير روسيا بأن أحد الموظفين في السفارة الروسية غير مرغوب فيه كدبلوماسي وسيطلب منه مغادرة النروج”.

وأوضحت أن سبب ذلك أنه “أبدى تصرفات لا تناسب دوره ووضعه كدبلوماسي”.