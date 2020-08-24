إيران تحدد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في حزيران 2021

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الانتخابات الايرانية
حدد مجلس صيانة الدستور الإيراني، اليوم الاثنين، تاريخ 18 يونيو/حزيران 2021 موعداً للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد، وهو تصويت سيختار فيه الإيرانيون خليفة الرئيس حسن روحاني، الذي أمضى فترتين رئاسيتين مدة كل منهما أربع سنوات.
وصرح رئيس المجلس، جمال عورف، لوكالة أنباء “إيرنا” الرسمية، بأن مجلس صيانة الدستور وافق على الموعد المذكور.
من الانتخابات الرئاسية السابقة في 2017 من الانتخابات الرئاسية السابقة في 2017
ومن المقرر أن يتقدم المرشحون بأوراقهم أوائل أبريل/نيسان المقبل للحصول على الموافقة، وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين أوائل يونيو/حزيران.
بموجب القانون الإيراني، لا يمكن للرئيس الحالي أن يترشح لولاية ثالثة إذا كان خدم بالفعل فترتين متتاليتين.
وتم انتخاب روحاني عام 2013، وأعيد انتخابه بعد أربع سنوات.
ويتعرض روحاني لضغوط متزايدة بسبب العقوبات الأميركية منذ انسحاب الرئيس دونالد ترمب قبل عامين من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية. وفي فبراير/ شباط الماضي، أجرت إيران انتخابات برلمانية شهدت نسبة إقبال بلغت 42.57%، وهي الأدنى منذ الثورة عام 1979.
وكانت نسبة الإقبال المتدنية دليلاً على الاستياء واسع النطاق من ركود الاقتصاد وسط ضغوط أميركية مكثفة.
يذكر أن النواب المحافظين يهيمنون على البرلمان المنتخب حديثاً.
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