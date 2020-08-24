كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تحذيرات عاجلة من وزارة الري السوادنية بشأن فيضانات نهر النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، اليوم الاثنين، تحذيرات عاجلة بشأن حدوث فيضانات، حيث أن محطة الخرطوم ستسجل غدا الثلاثاء 17.30 مترا متجاوزا أعلى رقم سجلته في سبتمبر من العام الماضي بـ4 سنتيمرات، بحسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم.

وقالت اللجنة في بيانها لها، إنها ظلت تتابع موقف الفيضان بالبلاد من خلال محطات الرصد الأرضية وصور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الأثيوبية والسودان، موضحة أن متوسط الأمطار في أعلى حوض النيل الأزرق في أيام 21 و22 و23 أغسطس كانت 17 و10 و15 ملم على التوالي مما يؤدي لزيادة في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الأثيوبية ليوم غد الثلاثاء، ليكون الوارد في حدود 675 مليون متر مكعب.

بينما كان متوسط الأمطار في حوض العطبراوي في يومي 22 و23 أغسطس 15 و13 ملم على التوالي مما يؤدي أيضا إلى إرتفاع في مناسيب أعالي نهر عطبرة في اليومين القادمين.

ودعت لجنة الفيضانات الجهات المختصة والمواطنين اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

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وأودت الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق السودان الأيام الأخيرة بحياة 72 شخصا، ودمرت 17063 مسكنا و129 مبنى عاما بشكل كامل.

وفي سياق منفصل، قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن مفاوضات سد النهضة سوف تستكمل غدا الإثنين، بعد تجميع مقترحات الدول الثلاث، واختيار عضو فني وقانوني ممثل لكل دولة.

وأضاف السباعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد، أنه من المقرر رفع التقرير نهائي إلى دولة جنوب أفريقيا الجمعة المقبل، معقبا: "منقدرش نقول حدث تقدم أو تراجع في المفاوضات، كل ما حدث صياغة مقترحات الدول الثلاث".

وعن فيضان العام الجاري قال المتحدث باسم الري، إن هناك لجنة دائمة لرصد حالة النهر والفيضان، مشيرا إلى أن معدلات الفيضان خلال أغسطس من العام الجاري أعلى من العام الماضي.

وتابع المتحدث باسم وزارة الري أن "معدلات الفيضان ستكون أعلى من المتوسط ولدينا خطة لاستثمار كل نقطة مياه".