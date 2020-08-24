كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خبراء يشككون في اكتشافات الغاز الأخيرة بتركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زعمت تركيا، أنها عثرت على حوالي 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي بعد أن بدأت سفينة التنقيب فاتح عملياتها قبالة ساحل البحر الأسود التركي في 20 يوليو.

وقال المحللون، إن الاكتشاف ليس كبير بما يكفى لإصلاح الأوضاع المالية لتركيا أو تحويلها إلى مركز إقليمي للطاقة كما يروج نظام أردوغان.

ووفقًا لموقع أحوال التركي، شكك محللون في أهمية الاكتشاف الذى أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة الماضى ، بأن

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وكان أردوغان، وصف الاكتشاف الأخير بأنه الأكبر في تاريخ البلاد، وتهدف تركيا إلى جعل الغاز الطبيعي جاهز للاستخدام بحلول عام 2023.

وقال أولريش لوختمان، رئيس أبحاث الصرف الأجنبي في كومرتس بنك، إن هذا الاكتشاف يمثل أخبار إيجابية بالنسبة لتركيا، لكنه لا يحمل تأثير كبير على الاقتصاد".

وفي تقرير لرويترز، وصف نيت شنكان، مدير الأبحاث الخاصة في مؤسسة فريدوم هاوس، ومقرها واشنطن، اكتشاف الغاز بأنه "صغير نسبيا".