مستشفى بن مسيك الميداني المؤقت يبدأ تقديم خدماته للمصابين بكورونا- فيديو

شرع المستشفى الميداني المؤقت، الذي تم إحداثه في منطقة إبن مسيك في الدارالبيضاء، اليوم الاثنين، في توفير خدماته للمصابين بفيروس كورونا المستجد، تزامنا مع تصاعد أعداد المصابين في المدينة.

وكانت السلطات الصحية، على إثر الارتفاع الكبير في عدد المصابين بالفيروس في جهة الدارالبيضاء – سطات، قد قررت إحداث المستشفى المذكور لتعزيز العرض الصحي، الموجه لمكافحة الجائحة في المدينة، حيث أقيم المستشفى داخل المركز الاستشفائي الإقليمي لبنمسيك.

وتصل الطاقة الاستعابية للمستشفى الميداني إلى 40 سريرا، مجهزا بجميع الوسائل الطبية اللازمة، وسيتكفل بعلاج الحالات المؤكدة إصابتها بالفيورس، إضافة إلى استقبال، وفحص الحالات المشتبه في إصابتها بالوباء.

وكانت مدينة الدارالبيضاء قد بلغت، خلال الأسبوعين الأخيرين، مستويات قياسية في أعداد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا، التي يتم تسجيلها بشكل يومي، وآخرها، مساء أمس الأحد، إذ أحصيت 531 حالة جديدة في المدينة، فضلا عن 9 حالات وفاة.