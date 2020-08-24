سميرة سعيد تغني “جنيريك” مسلسل مغربي

لأول مرة في مسارها الفني، تقدم النجمة سميرة سعيد أغنية جنيريك لمسلسل مغربي “هي”، الذي يبدأ عرضه، اليوم الاثنين، على قناة “إم بي سي 5”.

وغنت سميرة سعيد شارة العمل بالتعاون مع الفرقة الشبابية المغربية “أدريالين”، فيما يجسد بطولته كل من رشيد الوالي، وأمين الناجي، وزينب عبيد، وابتسام العروسي.

وحول العمل، أفاد بلاغ، صادر عن “إم بي سي 5″، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن مسلسل “هي” للمخرج إبراهيم شكيري يعالج مظاهر اجتماعية قائمة على التقاليد، والاختلافات الطبقية، التي تضع حواجز بين بطلي المسلسل، الراغبين في الارتباط، وتتسبب في صراع بين عائلتيهما.

مسلسل “هي”، عمل رومانسي اجتماعي، ألف حلقاته كل من بشرى بلواد، ولميس خيرات، ورضا بن معزوزي، ومراد الخودي.