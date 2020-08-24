رشيد الوالي ينتقد الحكومة ووزارة التعليم: عيب عليكم

وجه الفنان، رشيد الوالي، أسهم الانتقاد نحو الحكومة، ووزارة التربية الوطنية، إثر قرار اعتماد التعليم عن بعد في الموسم الدراسي المقبل، وجعل التعليم الحضوري اختياريا.

وقال الوالي في تدوينة، نشرها، أمس الأحد، إن مثل القرار المذكور غير صالح لتسيير البلاد، معتبرا أن المسؤولين عنها سيحاسبهم التاريخ قبل الحساب الرباني.

وكتب الوالي في تدوينته: “عيب عليكم يا حكومتنا ويا وزيرنا في التربية، أن يكون قراركم الأخير هو كل ما استطعتم أن تقدموه للأطفال والتلاميذ والآباء …والله أخجل أن أشرح لهم ما وصلتم إليه”.

وأضاف الوالي: “المدارس الحكومية تعاني والآباء في المدارس الخصوصية تعاني وتواجه الظلم ..آباء حرم الكثير منهم من عمله والبعض تم طرده وآخرون فشلت مشاريعهم ولم يعودوا قادرين على أداء حتى مستلزمات بيوتهم واليوم هم في مواجهة مصاريف لا مبرر لها من تأمين يصل إلى ألف ومئتين درهم وكتب مدرسية تتغير كل سنة وأتمنتها غير محددة ولا توجد في المكتبات وتطلب المؤسسات من الآباء دفع أثمنتها الباهضة وبدون أي مبرر معقول..أعلم أن لهم اسبابهم ومصاريفهم…وحتى بعض الاساتذة في الخصوصي لم يتلقوا مستحقاته ولكن …ليس بهذه الطريقة نسير البلاد يا عباد. سوف يحاسبكم التاريخ قبل أن يحاسبكم الله” .

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واعتبر الوالي أن قرار وزارة التعليم والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يضر المواطن، ولم يأخذ بالحسبان آباء تلاميذ التعليم الخصوصي، وقال حول ذلك: “ربما وأكيد تسهرون الليالي لتجدوا الحلول. وفعلا لمن تجدونها؟ ربما لطرف آخر وليس المواطنين الذين أجبر أغلبهم على اختيار التعليم الخصوصي”.

ووجه الوالي في الختام رسالة إلى الحكومة، قال فيها: “مع الأسف مكانديروش راسنا مكان البسطاء والضعفاء ولا حتى فبلاصة الطبقة القليلة المتوسطة. إتقوا الله اليوم راك فالحكومة، وغدا سوف تبحث عمن يمد يده لك ليصافحك …وربما لن يصافحك أحد اتقوا الله”.

وعبر فنانون آخرون، في وقت سابق، عن تضمرهم من قرار الحكومة بشأن الموسم الدراسي المقبل، منهم الفنان محمد الشوبي، والفنانة فرح الفاسي.