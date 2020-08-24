زار المستشفى المغربي رفقة فنانين آخرين.. وليد توفيق ينشر فيديو لتفاعل الطاقم المغربي معهم- فيديو

زار الفنان اللبناني، وليد توفيق، المستشفى العسكري المغربي في بيروت، رفقة فنانين آخرين، كخطوة تعبير منهم عن امتنانهم، وتقديرهم للمساعدة، التي قدمها الملك محمد السادس للبنانيين.

وشارك وليد توفيق، أمس الأحد، عبر موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، مقطع فيديو من الزيارة، التي تمت، يوم الجمعة الماضي، للمستشفى المغربي الميداني، الذي أقيم كمساعدة للبنان جراء الانفجار المفجع، الذي هز ميناء العاصمة بيروت في الرابع من غشت الجاري.

ووثق المقطع القصير، المقتطف من تقرير تلفزي لبناني، تفاعل الفنانين اللبنانين مع أفراد الطاقم المغربي، الذين استغلوا الفرصة ليوثقوا صورا تذكارية رفقتهم.

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ومن بين الفنانين، الذين زاروا المستشفى العسكري المغربي، خليل أبوعبيد، والكوميدي دبوز دبوز.

وأعطى الملك تعليماته عقب الانفجار لإقامة المستشفى العسكري ببيروت إضافة إلى إقامة جسر جوي من المساعدات الإنسانية، والطبية العاجلة، للتخفيف من آلام اللبنانيين عقب الانفجار.