تيزنيت.. العثور على جثة أربعيني مرمية في جانباتِ الطريق ‍

عثر مواطنون، اليوم الاثنين، على جثة شخص، في الأربعينات من عمره، مرمية في جنبات الطريق في منطكقة تافراوت، ضواحي إقليم تيزنيت.

وحسب مصادر محلية، فإن الهالك عثر على جثته، صباح اليوم، أمام باب إحدى العمارت السكنية في طريق تافراوت في ظروف لاتزال غامضة إلى حدود الساعة.

وأضافت المصادر ذاتها أن مكان الحادث استنفر مختلف السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي، والوقاية المدنية، الذين حلوا في مكان الحادث، حيث تم فتح تحقيق لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.

وأديعت جثة الهالك مستودع الأموات في مستشفى الحسن الأول في تيزنيت، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، لتحديد أسباب الوفاة، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.