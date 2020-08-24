بسبب تدابير الدخول المدرسي وتأجيل الامتحانات.. البرلمان يستعد لمساءلة أمزازي

في ظل الجدل، الذي أطلقه قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول الدخول الدراسي المقبل في ظل الجائحة، يستعد البرلمان لمساءلة الوزير حول هذا الموضوع.

وينتظر أن تعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، اجتماعا، بعد غد الأربعاء، بحضور سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لمدارسة المواضيع المتعلقة بالدخول الدراسي 2020-2021، وتنظيم الامتحانات.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد قررت اعتماد التعليم عن بعد، خلال الموسم الدراسي المقبل، مع وضع إمكانية اختيار التعليم الحضوري، أمام الآباء الراغبين في ذهاب أبنائهم إلى المؤسسات التعليمية، كما قررت تأجيل الامتحان الجهوي للسنة الأولى باكالوريا، للمرة الثانية، إلى أجل لاحق.

القرار أغضب الكثيرين، وقالت “حماية المستهلك” إنه يمثل خطورة كبيرة على المتمدرسين، وأسرهم، والأطر التعليمية على حد سواء، معتبرة إسناد اختيار التعليم الحضوري للآباء تهربا، ومجازفة.

وتصاعدت المطالب بتأجيل الدخول المدرسي إلى حين سماح الوضع الوبائي بذلك، واتخاذ إجراءات حقيقية تحفظ التوازن، الواجب بين الآباء، والمدارس الخاصة، بما يضمن مبدأ الخدمة مقابل الآداء، وفتح المدارس العمومية لاستيعاب الرافضين للاستمرار في التعليم الخصوصي.