إعلان إسرائيلي إماراتي مشترك للتعاون بمجال الصحة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف، اليوم الإثنين، النقاب عن أول مشروع إسرائيلي إماراتي مشترك في مجال الصحة، وهو أول مشروع يعلن عنه رسميا منذ الإعلان عن التحالف بين البلدين برعاية أميركية.

وأتى الإعلان عن المشروع الصحي المشترك بين البلدين، عقب الاتصال الهاتفي الذي جمع زير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، اليوم الإثنين، بوزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، عبد الرحمن بن محمد العويس، حيث تم الاتفاق فيما بينهما على التعاون المشترك في مجال الصحة.

وأفاد بيان وزارة الصحة الإسرائيلية بأن "المحادثة أجريت بروح طيبة من منطلق الرغبة الحقيقية في وجود تعاون وثيق بين البلدين".

وأوضح الوزيران بأن هذا التعاون "بشرى سار لبلادنا"، واتفقا على تعيين في كل وزارة مسؤول عن العلاقات مع الدولة الأخرى، مع التأكيد على التعاون المشترك للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم الوزيران الإسرائيلي والإماراتي بتشكيل وفود من رجال الأعمال من كلا البلدين من أجل بدء علاقات تجارية مشتركة.

ومع تراجع فيروس كورونا، تم الاتفاق أن تعمل الدول أيضا على تبادل البعثات الطلابية.

وتعليقا على الإعلان للتعاون المشترك، قال وزير الصحة الإسرائيلي "السلام مع الإمارات يعطي فرصة ممتازة لمواطني إسرائيل والإمارات لعلاقة وثيقة ستؤتي ثمارها للطرفين. وزير الصحة الإماراتي شريك حقيقي وصديق لإسرائيل".