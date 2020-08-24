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شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف مواقع وتجمعات حوثية بالبيضاء وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل
الإثنين 24 أغسطس 2020
شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 24/آب/2020، غارات جوية على مواقع وتجمعات حوثية في البيضاء.
وقالت مصادر محلية إن مواقع وتجمعات للحوثيين في مديرية ولد ربيع بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف.
وأكدت المصادر مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا في القصف
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