شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الصحة الإماراتي والإسرائيلي يبحثان التعاون في مجال مكافحة كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 24 أغسطس 2020 قالت قناة "سكاي نيوز عربية" إن وزيرا الصحة الإماراتي والإسرائيلي بحثا هاتفيا التعاون في مجالات الصحة و الأبحاث و مكافحة فيروس كورونا. Advertisements وأعلنت الإمارات، قبل أيام، عن معاهدة سلام بينها وبين إسرائيل. وقوبلت الخطوة الإماراتية بتأييد وترحيب دولي على نطاق واسع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرا الصحة الإماراتي والإسرائيلي يبحثان التعاون في مجال مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.