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شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا الحوثية تقر بمصرع قيادي كبير مقرب من زعيمها والان مع التفاصيل
الإثنين 24 أغسطس 2020
اعترفت مليشيا الحوثي الإرهابية بمصرع أحد أبرز قياداتها العسكرية المقربة من زعيمها المدعو "عبدالملك الحوثي"، في مواجهات مأرب الأخيرة.
وأعلنت المليشيا الحوثية مصرع المدعو "روح الله زيد علي مصلح" في الهجمات التي شنتها عناصرها على مأرب.
ووفقا لمصادر محلية، ينحدر الصريع "روح الله مصلح" من منطقة مران بمحافظة صعدة، شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، حيث يعد أحد أبرز القيادات المقربة من زعيم المليشيات الحوثية وكذلك جيل الحوزات الحوثية التي شكلها شقيقه الصريع "حسين الحوثي".
وفي فبراير الماضي عيَّنت المليشيا الحوثية "روح الله"، مدير العمليات العسكرية في الساحل الغربي قبل أن تنقله إلى جبهات مأرب لإدارة العمليات العسكرية ليلقى مصرعه ضمن المئات من عناصرها.
يشار إلى أن الصريع روح الله، هو نجل ثاني رجل في المليشيا بعد حسين الحوثي، والاخيران لقيا مصرعهما في حروب صعدة الست التي خاضتها -آنذاك- الدولة ضد التمرد الحوثي
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