شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لقطات توثق الانفجار الذي تسبب في قطع الكهرباء عن سوريا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

بثت وكالة الأنباء السورية، اليوم الاثنين، الصور الأولى للحريق الناجم من الانفجار الذي استهدف خط الغاز العربي في ريف دمشق، مما تسبب بانقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء البلاد.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية” أظهرت تسجيلات مصورة نشرتها الوكالة على موقعها في الإنترنت فِرق الدفاع المدني والإطفاء وهي توجه خراطيم المياه إلى ألسنة اللهب التي ارتفعت من مكان الانفجار عدة أمتار.

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