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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن تؤكد إصابة وزير الاتصالات العراقي بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة، اليوم، أن نتائج فحص وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب الشيباني بفيروس كورونا التي أجريت له في الأردن إيجابية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم، عن العضايلة قوله إن ذلك تطلب تنفيذ الإجراءات الطبية المعمول بها حماية لصحة ضيف الأردن خلال وجوده في المملكة ضمن زيارة عمل رسمية.
وأكد أن الوزير الشيباني محط ترحيب ورعاية واهتمام في الأردن، وله كامل الحرية في تلقي العلاج في المملكة أو العودة للعراق.
وكان الشيباني قد وصل إلى الأردن يوم الجمعة الماضي في زيارة رسمية، وأُجري له فحص كورونا ضمن إجراءات البروتوكول الصحي المعمول به للوفود الرسمية
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