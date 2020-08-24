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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزيرا الصحة الإماراتي والإسرائيلي يبحثان التعاون في مجال مكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت قناة "سكاي نيوز عربية" إن وزيرا الصحة الإماراتي والإسرائيلي بحثا هاتفيا التعاون في مجالات الصحة و الأبحاث و مكافحة فيروس كورونا.
وأعلنت الإمارات، قبل أيام، عن معاهدة سلام بينها وبين إسرائيل.
وقوبلت الخطوة الإماراتية بتأييد وترحيب دولي على نطاق واسع.
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