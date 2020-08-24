شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير أردني: الإمارات تجد من خلال المعاهدة نافذة لتحقيق قيام دولة فلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الإعلام الأردني الأسبق د. محمد المومني، إن المعاهدة لقيت ترحيباً دولياً واسعاً.



وأضاف: الحدث متسق مع ضرورة إعادة التموضع العربي الاستراتيجي الذي بدأ منذ مؤتمر مدريد في تسعينيات القرن الماضي، والإمارات تجد من خلال هذه المعاهدة نافذة وطريقة لتحقيق قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية كحل عادل قابل للحياة يحقق الأمن والاستقرار، فمن دون هذا الحل ستبقى مشكلات الإقليم مستمرة، إضافة إلى أن المعاهدة مرتبطة بالأبعاد السياسية الدولية والعلاقات مع الولايات المتحدة وبمنظومة توازن القوى الإقليمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير أردني: الإمارات تجد من خلال المعاهدة نافذة لتحقيق قيام دولة فلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.