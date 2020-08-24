تسجيل أول إصابة بفيروس “كورونا” في الصندوق المغربي للتقاعد

عاش مقر الصندوق المغربي للتقاعد بالرباط، السوم الاثنين، حالة طوارئ بعد تسجيل إصابة موظفة بفيروس كورونا.
وعلم “اليوم 24” أن السيدة كانت من المخالطين، وخضعت للتحاليل المخبرية الأسبوع الماضي، إلا أنها وقبل أن تتلقى نتائج التحاليل، باشرت عملها في مقر الصندوق، بعدما كانت في عطلة، دون أن تخبر الإدارة، معتقدة أن النتيجة ستكون سلبية، ولكن العكس هو الذي حصل.
وأمام هذه الإصابة التي تعد الأولى من نوعها في الصندوق، يجري حصر المخالطين للمصابة، لاختبارهم، كما تعاقد الصندوق مع مختبر للقيام بالتحاليل للموظفين، في حين تم نقل السيدة للعلاج في المستشفى الميداني سيدي يحي.
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