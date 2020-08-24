فنانة أمريكية ترتل القرآن “ترند” على مواقع التواصل-فيديو

راج بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في اليومين الماضيين، مقطع فيديو، ظهرت فيه فتاة أمريكية، وهي ترتل آيات من سورة “القمر”.
ويعود المقطع، الذي ذاع بكثرة للفنانة الأمريكية، جينيفر جراوت، المشاركة سابقا في برنامج “عرب غوت تالنت”، عندما كانت تقيم في المغرب.
وعند البحث في حساب جينيفر على أنستغرام، تبين أنها هي من نشرت الفيديو، وقالت حوله: “كما ترون، استغرق الأمر حوالي 22 ساعة لتعلمها، ثم ربما 6 ساعات أخرى أو نحو ذلك من المراجعة للوصول إلى هذه النقطة”.
وأضافت الفنانة الأمريكية المسلمة أن قراءتها ليست مثالية بنسبة 100٪ حتى الآن، لكنها قررت المشاركة على أي حال، لأنها مستعدة للانتقال إلى تلاوة أخرى”.
ولم يكن ترتيل جينيفر لسورة القمر هو الأول من نوعه، إذ تملك فيديوهات أخرى تتلو فيها آيات من الذكر الحكيم.
وتقيم جينيفر، حاليا، بين كندا، والمغرب، وتمثل المغرب في محافل هناك، حيث تشارك رفقة فرق مغربية في حفلات، وتقدم أغان تراثية، وحتى عربية خالدة لأم كلثوم، وأسمهان.
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