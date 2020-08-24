تحطيم متاجر ومطاعم في باريس بعد هزمية سان جيرمان أمام بايرن ميونخ- فيديو

انعدلعت في العاصمة الفرنسية باريس أعمال شغب، قادها مشجعون غاضبون، بعد هزيمة فريقهم باريس سانجيرمان أمام بايرن ميونخ الألماني في نهائي دوري أبطال أوربا.

ونشر صحافيون محليون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأعمال الشغب، التي امتدت لتطال مطاعم، ومتاجر، في شارع الإيليزه، حيث تم تحطيم واجهاتها، فيما لاحقت الشرطة المنفذين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سلطات باريس اعتقلت ما لا يقل عن 80 شخصا من بين المتظاهرين، كما واجهتهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

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