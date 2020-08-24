انعدلعت في العاصمة الفرنسية باريس أعمال شغب، قادها مشجعون غاضبون، بعد هزيمة فريقهم باريس سانجيرمان أمام بايرن ميونخ الألماني في نهائي دوري أبطال أوربا.
ونشر صحافيون محليون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأعمال الشغب، التي امتدت لتطال مطاعم، ومتاجر، في شارع الإيليزه، حيث تم تحطيم واجهاتها، فيما لاحقت الشرطة المنفذين.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن سلطات باريس اعتقلت ما لا يقل عن 80 شخصا من بين المتظاهرين، كما واجهتهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وكانت مباراة نهائي دوري أبطال أوربا، التي جرت في لشبونة، مساء أمس، قد انتهت بعد صراع قوي إلى فوز النادي الألماني باييرن ميونخ بهدف لصفر في مواجهة غريهمه الفرنسي، سان جيرمان.
كانت هذه تفاصيل خبر تحطيم متاجر ومطاعم في باريس بعد هزمية سان جيرمان أمام بايرن ميونخ- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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