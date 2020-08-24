لقيت شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة مصرعها غرقا، ليلة أمس الأحد، بشكل مفاجئ في بحيرة سد بين الويدان، ضواحي أزيلال.
وحسب مصادر محلية، فإن سد بين الويدان واصل حصد ضحاياه، بعد مصرع شابة، تبلغ من العمر 26 سنة، غرقا، كانت في نزهة رفقة عائتها، قبل أن تسقط بشكل مفاجئ داخل البحيرة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الهالكة تعاني إعاقة جسدية، ما زاد من محنتها، وتسبب في غرقها بشكل مفاجئ.
يذكر أن مصالح الدرك الملكي فتحت تحقيقا حول الحادث، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
وفور علمها بالخبر، حلت في عين المكان السلطات المحلية، وعناصر الوقاية المدنية، التي عملت على البحث على جثة الهالكة داخل سد بين الويدان.
كانت هذه تفاصيل خبر سد بين الويدان يستمر في حصد ضحاياه.. غرق شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.