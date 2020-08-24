سد بين الويدان يستمر في حصد ضحاياه.. غرق شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة

لقيت شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة مصرعها غرقا، ليلة أمس الأحد، بشكل مفاجئ في بحيرة سد بين الويدان، ضواحي أزيلال.

وحسب مصادر محلية، فإن سد بين الويدان واصل حصد ضحاياه، بعد مصرع شابة، تبلغ من العمر 26 سنة، غرقا، كانت في نزهة رفقة عائتها، قبل أن تسقط بشكل مفاجئ داخل البحيرة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الهالكة تعاني إعاقة جسدية، ما زاد من محنتها، وتسبب في غرقها بشكل مفاجئ.

يذكر أن مصالح الدرك الملكي فتحت تحقيقا حول الحادث، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

وفور علمها بالخبر، حلت في عين المكان السلطات المحلية، وعناصر الوقاية المدنية، التي عملت على البحث على جثة الهالكة داخل سد بين الويدان.