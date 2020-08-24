18 بلدة عربية في قائمة الخطر بسبب تفشي كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُدرجت 18 بلدة عربية من بين 27 بلدة في البلاد ضمن قائمة الخطر بينها 6 بلدات عربية في القائمة الحمراء، وهي رهط وكفر قاسم والطيرة وكفر برا وعيلوط ودالية الكرمل، إثر تفشي فيروس كورونا المستجد وازدياد أعداد المصابين.

ويستدل من معطيات نشرها مركز الأمن القومي في إسرائيل، اليوم الاثنين، كذلك أن القائمة البرتقالية تشمل 8 بلدات وهي سخنين وأم الفحم وبيت جن وجديدة المكر وعين ماهل وجت وقلنسوة، فيما أُدرجت في القائمة الصفراء 4 بلدات عربية وهي عرعرة وكفر مندا ويركا وطلعة عارة.

هذا، وأفادت وزارة الصحة أن "عدد مرضى كورونا في البلاد بلغ 274,103 حتى الساعة 09:59 من صباح اليوم الاثنين، بينهم 839 وَفِيَّات. ومن مجمل الإصابات هناك 411 وصفت حالتهم بأنها ُتنذِرُ بالخطر و116 تحت التنفس الاصطناعي، و80,521 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 21,914".