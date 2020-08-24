القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُدرجت 18 بلدة عربية من بين 27 بلدة في البلاد ضمن قائمة الخطر بينها 6 بلدات عربية في القائمة الحمراء، وهي رهط وكفر قاسم والطيرة وكفر برا وعيلوط ودالية الكرمل، إثر تفشي فيروس كورونا المستجد وازدياد أعداد المصابين.
ويستدل من معطيات نشرها مركز الأمن القومي في إسرائيل، اليوم الاثنين، كذلك أن القائمة البرتقالية تشمل 8 بلدات وهي سخنين وأم الفحم وبيت جن وجديدة المكر وعين ماهل وجت وقلنسوة، فيما أُدرجت في القائمة الصفراء 4 بلدات عربية وهي عرعرة وكفر مندا ويركا وطلعة عارة.
هذا، وأفادت وزارة الصحة أن "عدد مرضى كورونا في البلاد بلغ 274,103 حتى الساعة 09:59 من صباح اليوم الاثنين، بينهم 839 وَفِيَّات. ومن مجمل الإصابات هناك 411 وصفت حالتهم بأنها ُتنذِرُ بالخطر و116 تحت التنفس الاصطناعي، و80,521 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 21,914".
كانت هذه تفاصيل خبر 18 بلدة عربية في قائمة الخطر بسبب تفشي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.