باريس سان جيرمان يراقب وضعية أليغري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن باريس سان جيرمان الفرنسي يراقب مفاوضات إنتر ميلان الإيطالي والمدرب ماسيمليانو أليغري.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن سان جيرمان يراقب أليغري تحسبًا لرحيل توماس توخيل، المدير الفني للنادي الفرنسي، بعد خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.

وأضافت أن أليغري ينتظر موقف إنتر ميلان، حيث يعطي المدرب الإيطالي الأولوية لتولي المهمة الفنية للنيراتزوري.

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وكانت تقارير صحفية خرجت في الأيام الماضية، لتؤكد أن أليغري سيكون بديلا لأنطونيو كونتي المدير الفني الحالي للإنتر.

وأشار الموقع إلى أن إنتر ميلان حال رحيل كونتي، سيمنح أليغري عقدا لمدة عامين، بينما سيحصل المدرب على 7 ملايين يورو صافي كراتب سنوي في الموسم الواحد.

ومن المقرر أن يجتمع كونتي بإدارة إنتر في الساعات المقبلة، من أجل مناقشة مستقبله سواء بالبقاء أو الرحيل عن الفريق.