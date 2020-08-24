"مايكروسوفت" تدافع عن "فورتنايت" وتقف ضد "آبل"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وجّهت شركة "مايكروسفوت" دفاعًا عن الشركة الأم للعبة "فورتنايت" من خلال وثيقة قضائية قالت فيها إن "تحرك ‘آبل‘ لمنع الشركة من الحصول على أدوات برمجة سيلحق الضرر بمصممي ألعاب إلكترونية آخرين فضلا عن اللاعبين".

وتتواجه "إبيك غايمز" في معركة قضائية مع "آبل" بعدما حاولت الالتفاف على دفع عمولة مستحقة لعملاق التكنولوجيا ما دفع الأخيرة إلى سحب "فورتنايت" من متاجرها الإلكترونية.

وهددت "آبل" المصنعة لهواتف "آي فون" بمنع "إبيك جايمز" من استخدام أدوات برمجة تابعة لها تحتاجها للإبقاء على منصة البرمجيات "أنريل إنجن" التي طورتها "إبيك جايمز" وتستخدمها الكثير من شركات تطوير الألعاب لتصميم "الغرافيكس".

وفي وثيقة رفعت إلى محكمة في كاليفورنيا تنظر في القضية بين "إبيك" و"آبل"، قال مدير تطوير الألعاب، كيفن غاميل لدى "مايكروسوفت" إن "‘انريل انجن‘ هي تكنولوجيا حيوية للكثير من مطوري الألعاب ومن بينهم ‘مايكروسوفت‘".

Advertisements

ورأت "آبل" أن الشركة المصممة لـ"فورتنايت" تستحق أن تخسر الوصول إلى أدوات البرمجة "لأنها انتهكت شروط العقد".

ودارت المعركة بين الجانبين حول نسبة العمولة البالغة 30 % التي تقتطعها "آبل" من إيرادات الشركات التي تعرض تطبيقاتها في متجر "آب ستور" لمستخدمي هواتف "آي فون" وأجهزة "آي باد" اللوحية.

وتقدمت "إبيك جايمز" بشكوى ضد "آبل" على خلفية ما اعتبرته "ضريبة استبدادية"، متهمة المجموعة العملاقة باستغلال موقعها المهيمن.

ترى "إبيك جايمز" أن هذه العمولة مرتفعة، وهي حاولت الأسبوع الماضي الالتفاف على نظام الدفع المدمج في نظام تشغيل "آي أو أس" التابع لـ"آبل"، لكن المجموعة الأميركية العملاقة سارعت إلى سحب لعبة "فورتنايت" من متجرها الإلكتروني.