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شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم من الإمارات .. " الهلال " يوزع خياما إيوائية على البدو الرحل في الضليعة بحضرموت والان مع التفاصيل
الإثنين 24 أغسطس 2020
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها للشعب اليمني على المستويات كافة بتوجيهات من القيادة الرشيدة بالوقوف إلى جانب الشقيق و الصديق.
فقد وزعت " هيئة الهلال الأحمر" الذراع الإنسانية لدولة الإمارات خياما ايوائية على عدد من المناطق النائية بمديرية الضليعة بمحافظة حضرموت لدعم استقرار البدو الرحل ضمن عشرات المشاريع و المبادرات التي تنفذها الهيئة بالمحافظة لتخفيف معاناة المواطنين و تطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعا صعبة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.
تضمنت المساعدات توزيع / 70 / خيمة ايوائية على البدو الرحل بمناطق مديرية الضليعة حيث يعيش سكان هذه المناطق التي تبعد عن أقرب مدينة توجد بها خدمات مئات الكيلومترات في ظل انعدام الخدمات الأساسية.
و عبرت الأسر المستفيدة عن شكرها و تقديرها لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة و حكومة و شعبا على هذه اللفتة الكريمة التي تأتي في إطار جهود الدولة لتطبيع حياة السكان في اليمن.
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