شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات تقدم بعدا جيوسياسيا في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

الإثنين 24 أغسطس 2020 قال صحيفة البيان الإماراتية، إن معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل، تقدم بعداً جيوسياسياً جديداً في منطقة الشرق الأوسط، وتحولاً في معادلات السياسات الإقليمية وتوازنات المنطقة، فالدينامية الجديدة القائمة على اختراق أزمة مستعصية منذ عقود تفتح الباب أمام حلول جديدة ورؤى مغايرة أكثر حيوية وواقعية، وذات عائد إيجابي على شعوب المنطقة التي ترزح تحت حروب وصراعات أنهكت البنى الاجتماعية والاقتصادية، وأدت إلى تفشي خطاب الكراهية والتحريض من جانب الأطراف الداعمة للإرهاب والتطرف.

وأضافت، في تقرير لها: تساهم معاهدة السلام، في إعادة بناء رؤية سياسية جديدة، ليس فقط ضمن العلاقات الثنائية لطرفي المعاهدة، إنما على مستوى المنطقة ككل، ومقدمة تسمح بالتفكير في نظام إقليمي جديد، قائم على تحويل مكامن الاستنزاف التاريخي إلى فرص تنموية، وذلك وفق ما يرى عدد من المحللين الاستراتيجيين.

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