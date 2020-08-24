صحفي: اكتشاف الغاز الأخير لن يسد احتياج تركيا من الخارج

الإثنين 24 أغسطس 2020

علق الكاتب الصحافي مراد يتكين على إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، اكتشاف حقل للغاز الطبيعي في البحر الأسود باحتياطيات تقدر بنحو 320 مليار متر مكعب، وأعلنه بشرى سارة للشعب التركي وأنه يعتبر حقلًا ضخمًا، ويتظر بدء الإنتاج منه في عام 2023.



ماراد يتكين قال إن جميع الخبراء والعلماء يؤكدون أن الإنتاج سيكون في حدود 5-10 مليارات متر مكعب سنويًا، أي ما يعادل نحو 10-20% من استهلاك تركيا سنويًا.

وأكد يتكين أن هذه النسبة لا يجب أن ينتظر منها أن تحقق دخلًا كبيرًا للمواطنين، أو ينعكس على حياتهم.

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وأشار إلى أن التقديرات تشير إلى أن هذا الاحتياطي يكفي لتغطية احتياجات تركيا من الغاز الطبيعي لمدة 6-7 سنوات فقط، مؤكدًا أن هذا الكشف لا يعتبر مؤثرًا لكسر ارتباط تركيا بالخارج.

وتستورد تركيا 95 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة.

وقول مراقبرون إن أردوغان وإعلامه يواصلان الترويج للبشرى على أنها اكتشاف ضخم وسيحقق رخاءً اقتصاديا لتركيا من أجل ترميم شعبية حزب العدالة والتنمية المنهارة بسبب الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تركيا والذي يظهر بوضوح في قيمة الليرة المتراجعة أمام العملات الاجنبية، إلا أن الحقيقة أن الاحتياطي المعلن لا يتجاوز 2 من ألف من الاحتياطات العالمية المقدَّرة بنحو 203.14 تريليون متر مكعب.