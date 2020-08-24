شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات الحوثي تمنع سفينة قمح من تفريغ حمولتها بالحديدة والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت قناة العربية أن السفينة REEM O غادرت ميناء الحديدة دون تفريغ حمولتها من القمح، وأن ميليشيات الحوثي مسؤولة عن مغادرة السفينة دون تفريغ حمولتها.

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