شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 من حركة الشباب الإرهابية جنوب الصومال والان نبدء بالتفاصيل
وقال قائد بالجيش الصومالي الرائد إسماعيل عبد المالك "إن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية،للقضاء على الخلايا المسلحة التي تختبئ في المناطق الواقعة بين مقديشو وجوهر.
يذكر أن الجيش الصومالي يشن بين الحين والآخر هجمات ضد عناصر وفلول حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة في أنحاء مختلفة من البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 من حركة الشباب الإرهابية جنوب الصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.