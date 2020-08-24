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مقتل 3 من حركة الشباب الإرهابية جنوب الصومال

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أكدت القوات العسكرية الصومالية اليوم، مقتل ثلاثة عناصر من حركة "الشباب" الإرهابية في منطقة "غيل غيلو" أثناء زرعهم لغم على جانب الطريق الرابط بين مدينتي مقديشو وجوهر جنوب الصومال.

وقال قائد بالجيش الصومالي الرائد إسماعيل عبد المالك "إن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية،للقضاء على الخلايا المسلحة التي تختبئ في المناطق الواقعة بين مقديشو وجوهر.

يذكر أن الجيش الصومالي يشن بين الحين والآخر هجمات ضد عناصر وفلول حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة في أنحاء مختلفة من البلاد.

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