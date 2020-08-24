إحذروا لوحة مفاتيح الكمبيوتر... تشكل خطورة على الصحة!

وركّزت الجمعية على الفئران وأوضحت أنها تترك فضلات الطّعام في لوحات مفاتيح الكمبيوتر، أثناء بحثها عن فتات الطّعام في مكاتب فارغة في الليل مثلاً.

وفي هذا الإطار قال متحدّث بإسم الجمعية الملكية للكيمياء إنّ الفئران تضغط على لوحات المفاتيح للحصول على فتات الطّعام الّتي تركها الأشخاص أثناء عملهم، لذلك فمن المهم جدّاً غسل اليدين قبل تناول الطعام.



وبحسب بحثٍ يعود إلى العام 2008، فأفاد أحد الخبراء بأنّ البكتيريا الموجودة على لوحة المفاتيح تعتبر ضارّة أكثر من تلك الّتي قد تكون موجودة في المرحاض.

وبالإضافة الى ذلك، أشار الباحثون إلى أنّ المستخدمين معرّضون لخطر التعرّض لبكتيريا المعدة Qwerty Tummy، وهي ظاهرة اضطراب المعدة التي تنتج عن استخدام لوحات المفاتيح القذرة أو لوحات المفاتيح في الهواتف المحمولة.

والجدير بالذّكر أنّه في حال كان الشخص يستخدم لوحات المفاتيح التقليدية، فعليه على الأقل تنظيفها مرة واحدة في الشهر.