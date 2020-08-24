الوقف السني يقرر فتح المساجد في هذا الموعد

اعلن ديوان الوقف السني، الاثنين، عن اعادة فتح المساجد امام المصلين في الـ20 من ايلول المقبل.
وقال الوقف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الوقف السني سعد كمبش عقد اليوم اجتماعا مع الكادر المتقدم في الديوان ومديري الأوقاف في محافظات العراق وبحضور جمع من العلماء والمشايخ من جماعة علماء العراق والمجمع الفقهي العراقي ودار الافتاء".
واضاف ان "ذلك جاء بعد تقديم رئاسة الديوان طلب إعادة افتتاح الجوامع إلى منظمة الصحة والسلامة الوطنية"، مشيرا الى انه "جرى خلال الاجتماع التصويت على القرار بإجماع الحاضرين في الـ٢٠ من الشهر المقبل".
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